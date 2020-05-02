Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыли на карантин

В городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово вводится карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, такие меры обусловлены высоким уровнем заболеваемости в области. Карантин не отменят до устранения угрозы распространения и ликвидации очага пандемии СОVID-19.

«Практически во всех населенных пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания», — отметил Никитин.

Теперь въезд в упомянутые пункты запрещен для всех, кроме местных, выезд будет разрешен только сотрудникам экстренных служб и организаций, поставляющих продукцию первой необходимости. Контролировать соблюдение карантина будут контрольные пункты и блокирующие посты.