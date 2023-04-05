Общество 05 апреля 2023, 01:43 «Съем москаленка». Омбудсмен Львова-Белова рассказала о поведении приемного сына из Донбасса Омбудсмен Львова-Белова призналась, что ее приемный сын называет брата «москаленком» РИА «Новости»

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Уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова рассказала об особенностях поведения приемного сына из Донбасса. Омбудсмен отметила, что у мальчика сохранились некоторые привычки, внушенные украинской пропагандой. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции в Москве. Цитату привел «Московский комсомолец».

«Тяжело реагировать, когда ребенок бегает за младшими детьми и говорит: „Съем москаленка“», — заявила Львова-Белова.

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Омбудсмен отметила, что это последствия восьмилетней пропаганды, и с ними тяжело бороться. Несмотря на сложности, в семье сложились доверительные и любящие отношения. Львова-Белова усыновила 15-летнего подростка из «подвалов Мариуполя» в июле 2022 года.

Омбудсмен обратила внимание на угрозы украинских властей в адрес российских семей, взявших под опеку детей из зоны СВО. Львова-Белова выразила обеспокоенность за безопасность опекунов, которым грозят «возмездием». Как сообщил телеканал RT, омбудсмен заявила, что понимает беспокойство семей.