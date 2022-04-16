Семь материалов «АиФ» вошли в сборник «Красная зона. Репортерский дневник» о пандемии

Книгу «Красная зона. Репортерский дневник» презентовали в Белом зале Союза журналистов Москвы. В сборник вошли лучшие журналистские материалы о работе врачей в период пандемии в 2020–2021 годах.

В книгу вошли семь материалов «Аргументов и фактов», публикации изданий «Вечерняя Москва», «Известия», «Комсомольская правда» и многих других. Сборник решили создать, чтобы сохранить память о том, что происходило в «красной зоне» медицинских учреждений во время острой фазы коронавирусной инфекции в России.

На страницах сборниках есть истории о ежедневных подвигах врачей самых разных профилей, студентов медицинских вузов. Книга рассказывает, как ключевые события пандемии были отражены в прессе, репортажах телеканалов и в Сети: появление вируса, первые ограничения, разработка вакцины и массовая вакцинация.

«Все годы пандемии наш журналистский коллектив постоянно готовил тексты, связанные с COVID-19. От первых текстов, которые мы еще в декабре писали с представителями посольства КНР в России — тогда мы даже не представляли, что болезнь придет и в нашу страну, — до репортажей из красных зон, интервью с врачами, которые встали на защиту нашего здоровья. Ковид отступил, но не ушел. <...> Мы и сейчас хотим напомнить нашим читателям: не забывайте о своей безопасности», — рассказала редактор отдела «Общество» еженедельника «Аргументы и факты» Юлия Тутина.

Выпуск книги осуществлен по инициативе Союза журналистов Москвы при финансовой поддержке столичного Департамента СМИ и рекламы.