Адвокатов перестали пускать в московские СИЗО из-за коронавируса

Из-за коронавируса попасть в СИЗО теперь не так легко. Доступ следователей и адвокатов в изоляторы запретили. Вывозить арестантов в суды пока тоже нельзя.

«В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции <...> 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введен режим особых условий. В этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

Кроме запрета на доступ адвокатов и следователей, в СИЗО приостановили прием посылок и передач. Начиная с 16 марта в следственных изоляторах по всей России запретили свидания.

«Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», — сказано на сайте ФСИН.

Если у арестанта обнаружат симптомы болезни и заподозрят коронавирус, то его сразу же отправят в больницу.

Все эти меры принимают на фоне пандемии коронавируса. В России заболевших COVID-19 насчитывается уже 2337 человек.