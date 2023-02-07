Общество 07 февраля 2023, 18:10 Семь человек погибли от обморожения в больницах Читы за прошлый год

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В стационарных отделениях города Читы Забайкальского края за 2022 год от обморожения погибли семь человек. Об этом сообщил сайт ZabNews со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

По данным агентства Nation News, бригады медиков выезжают на все поступившие вызовы с жалобами на обморожение. При осмотрах врачи решают, требуется ли пострадавшему госпитализация.

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Отмечается, что на конец января в городской клинической больнице №1 от травм, связанных с обморожениями, восстановились 30 пациентов.

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