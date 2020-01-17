Семь авиарейсов задержали в аэропорту «Симферополь» из-за тумана

В сообщении пресс-службы говорится, что вылет и прибытие семи воздушных судов задерживаются из-за тумана. В аэропорту считают, что погодные условия могут улучшиться только во второй половине дня.

По данным информагентства, накануне пассажирский лайнер совершил посадку на недостроенную полосу московского аэропорта Домодедово. По предварительной информации, это произошло из-за ошибки пилота. После случившегося Ространснадзор намерен проверить авиакомпанию.