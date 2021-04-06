СМИ: банки исчерпали лимит на сельскую ипотеку

Крупнейшие российские банки больше не дают кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. Причина — в исчерпанных лимитах, которые были выделены на программу. Конкретных сроков по ее возобновление пока нет.

Финансировать программу прекратили в том числе Сбербанк и Россельхозбанк (РСХБ), сообщила газета «Коммерсант».

В РСХБ ситуацию объясняют тем, что объем субсидий из федерального бюджета сошел на нет. Сбербанк не предоставил официального комментария, но на сайте «Домклик» предупреждают о том, что прием заявок на подобные кредиты завершен. И тоже ссылаются на исчерпанный лимит.

О задержках в оформлении кредитов клиентов уведомил и сайт банка «Центр-Инвест». В кредитной организации указали, что ожидают «дополнительного лимита субсидирования на 2021 год» от Минсельхоза.

В ведомстве не стали отрицать, что из-за «кране высокого спроса на сельскую ипотеку» некоторые банки исчерпали выделенный им лимит. На 2021 год на программу выделили 5,3 миллиарда рублей с учетом дополнительных 1,2 миллиарда из резервного фонда правительства. Предусмотренный объем финансирования, добавили в министерстве, обеспечивает обслуживание выданных в 2020 году кредитов.

Работу по увеличению финансирования программы в Минсельхозе ведут, но сроки поступления средств в банки не уточняют. По словам экспертов, несоразмерность лимитов и спроса присутствует во всех льготных государственных программах. Кроме того, они указали на несбалансированность исходных расчетов.