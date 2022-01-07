Сельским медикам разрешили продавать лекарства

Сельским медикам разрешили заниматься продажей лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это право было только у фармацевтов. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.

Министерство здравоохранения заявило, что это позволит решить проблему обеспечения лекарствами граждан, проживающих в селах, где нет аптек.

Отныне им не придется ездить в другие населенные пункты или районный центр, чтобы получить лекарства по льготе.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для победы над пандемией COVID-19 нужна помощь каждого россиянина.