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    07 января 2022, 17:06

    Сельским медикам разрешили продавать лекарства

    Минздрав разрешил сельским медикам продавать лекарства

    Максим Зинкин

    Сельским медикам разрешили заниматься продажей лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

    Сельским медикам разрешили продавать лекарства

    Это право было только у фармацевтов. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.

    Министерство здравоохранения заявило, что это позволит решить проблему обеспечения лекарствами граждан, проживающих в селах, где нет аптек.

    Отныне им не придется ездить в другие населенные пункты или районный центр, чтобы получить лекарства по льготе.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для победы над пандемией COVID-19 нужна помощь каждого россиянина.