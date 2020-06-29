Службы в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходят, монастырь открыт для местных прихожан, но само село по-прежнему закрыто для приезжих туристов. Эту информацию «360» подтвердили и местные экскурсоводы.

На вопрос от «360», открыт ли монастырь и закрыто ли село на карантин, один из гидов, проводящих экскурсии, ответил утвердительно. Про саму историю с Волочковой там не слышали и известную балерину в селе не заметили.

«Мы сами новости из интернета узнаем», — заявила «360» экскурсовод Любовь.

Ранее мужчина, сопровождавший известную балерину, рассказал, что вместе они собирались проехать по святым местам и «это удалось сделать» — из-за ограничений к монастырю пришлось подходить «обходным путем полями». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило издание «Подъем».

На Анастасию Волочкову и ее друга составили административные протоколы за нарушение самоизоляции на территории села. Также источник издания отметил, что балерину могут привлечь к ответственности за оскорбление представителя власти.

Глава Нижегородской области заявил, что закон для всех один — вне зависимости от статуса и популярности человека.