Село в Омской области оказалось под водой

«Была создана комиссия, решено прокопать водоотводный канал. Только нас этот канал не коснулся, он в другой стороне. И до сих пор не вырыт», — пояснила сельчанка.

Другие местные жители обратили внимание на сложную дорожную ситуацию.

«На встречу с нами приезжал губернатор — так мы встречали его на лодках. Местные власти бездействуют, только ручьи и трубы проверяют, и ситуацию критической не считают, так как вода не дошла до подоконника», — отметили они.

Руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов подчеркнул регулярность наводнений.

«Если нет возможности прорыть канал, что вряд ли, людей следует переселять из зоны паводка. Экстренные службы обязаны работать, особенно сейчас, когда начинает таять снег и паводок грозит сотням населенных пунктов», — добавил Антонов.

Представители общественного движения призвали провести проверку в селе.