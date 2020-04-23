    23 апреля 2020, 16:18

    Село в Иркутсткой области переименовали в честь 150-летия Ленина

    Дарья Морозова

    Деревню Ленино в Иркутской области переименовали в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Теперь она называется Ново-Ленино. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    В распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, указано «в соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного Собрания Иркутской области переименовать расположенное в Осинском районе Иркутской области село Ленино в село Ново-Ленино».

    Ранее блогер Илья Варламов призвал перевернуть страницу истории Советского Союза, похоронив Владимира Ленина. Кроме того, он заявил, что не надо устраивать кладбище на Красной площади.