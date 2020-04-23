Село в Иркутсткой области переименовали в честь 150-летия Ленина

В распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, указано «в соответствии с Федеральным законом „О наименованиях географических объектов“ и на основании предложения Законодательного Собрания Иркутской области переименовать расположенное в Осинском районе Иркутской области село Ленино в село Ново-Ленино».

Ранее блогер Илья Варламов призвал перевернуть страницу истории Советского Союза, похоронив Владимира Ленина. Кроме того, он заявил, что не надо устраивать кладбище на Красной площади.