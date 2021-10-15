Село в ЕАО затопило из-за халатности смотрящего за дамбой

Сотрудники Следственного комитета Хабаровского края завершили расследование уголовного дела о неправильной эксплуатации дамбы в Еврейской автономной области. Информация об этом появилась на YouTube-канале ведомства.

Следователи установили, что начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского района не стал соблюдать те обязательные требования, которые необходимы при работе дамбы. Сотрудник оставил открытыми задвижки водовыпусков на одном из участков сооружения, из-за чего 14 октября произошла авария — вода хлынула в поселение и затопила его.

Потоки воды из озера Быково размыли участки около домов жителей села и сильно повредили их собственность. Навредила вовремя не закрытая дамба и дорогам — их «развезло». Общий ущерб от этой аварии эксперты оценили почти в два миллиона рублей.

Следствие собрало необходимую доказательную базу для того, чтобы обвинить ответственного за такую халатность, арестовало его имущество и направило уголовное дело в суд.