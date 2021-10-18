Село Бясь-Кюель в Якутии отстроили с нуля после пожаров

Село Бясь-Кюель полностью выгорело во время лесных пожаров, которые бушевали на территории Якутии в августе этого года. Недавно 14 семей получили ключи от новых домов, которые были построены в самые кратчайшие сроки. Об этом сообщил ОТР.

Рабочие подвели все необходимые коммуникации к домам. Также каждое жилье было оборудовано высокоскоростным интернетом. Кроме того, в селе был восстановлен коровник на 100 голов и выстроены хозяйственные постройки для местных жителей. Все пострадавшие получили денежную компенсацию.