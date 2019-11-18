  • Селфи мрачного болельщика стало мемом. Видео

    18 ноября 2019, 20:36

    Анастасия Кукова

    В соцсети Twitter стало популярным видео, на котором болельщик клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» из последних сил выдавливает улыбку после проигрыша любимой команды ради селфи.
    Селфи мрачного болельщика стало мемом. Видео

    Как сообщается в аккаунте Twitter magictoasterfi, «Торонто» проиграло «Питтсбургу» со счетом 1:6. Сидевшая рядом с поклонником девушка решила сделать селфи, и молодой человек улыбнулся в камеру. Но его улыбка тут же увяла, когда она выключила телефон.

    Пользователи близко к сердцу приняли переживания болельщика. Они предположили, что у пары есть совместные аккаунты в Facebook, Twitter и Instagram. Некоторые посоветовал парню не расстраиваться.

    «Чувак! Ты должен быть счастлив, что у тебя есть девушка. Игра окончится, а она останется с тобой», — посоветовали они.

    Другие призвали девушек ценить такие моменты.

    «Когда вы видите, что он так расстроен, но улыбается ради вашего селфи, вы должны воздать ему должное», — потребовали они.

    Нашлись и те, кто решил, что у молодого человека просто не было выбора.

    «Так она бросит его, если он будет беспокоиться больше о хоккее, чем о ней», — резюмировали оппоненты.