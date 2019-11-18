Селфи мрачного болельщика стало мемом. Видео

В соцсети Twitter стало популярным видео, на котором болельщик клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» из последних сил выдавливает улыбку после проигрыша любимой команды ради селфи.

Как сообщается в аккаунте Twitter magictoasterfi, «Торонто» проиграло «Питтсбургу» со счетом 1:6. Сидевшая рядом с поклонником девушка решила сделать селфи, и молодой человек улыбнулся в камеру. Но его улыбка тут же увяла, когда она выключила телефон.

Пользователи близко к сердцу приняли переживания болельщика. Они предположили, что у пары есть совместные аккаунты в Facebook, Twitter и Instagram. Некоторые посоветовал парню не расстраиваться.

«Чувак! Ты должен быть счастлив, что у тебя есть девушка. Игра окончится, а она останется с тобой», — посоветовали они.

Другие призвали девушек ценить такие моменты.

«Когда вы видите, что он так расстроен, но улыбается ради вашего селфи, вы должны воздать ему должное», — потребовали они.

Нашлись и те, кто решил, что у молодого человека просто не было выбора.

«Так она бросит его, если он будет беспокоиться больше о хоккее, чем о ней», — резюмировали оппоненты.