Селфи из морга передала в МВД жена полицейского. Так она отомстила ему за измену

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, супруга решила отомстить мужу за интрижку с подчиненной — той самой, с которой он фотографировался на фоне мертвецов. Женщина заподозрила Горнеева в измене как раз после того, как нашла это фото у него в телефоне.

Способ мести она выбрала оригинальный — передала снимок журналистам и руководству ГУ МВД Москвы. На нем полицейские улыбаются в камеру и позируют, в то время как за их спинами на каталках лежат тела нескольких человек.

Месть удалась. Неверного супруга уволили вместе с помощницей — старшим лейтенантом Татьяной Пурышевой. Кроме них, своих должностей лишились и трое руководителей. Полковников Алексея Кориненко и Ивана Понятойкина, а также майора Сергея Гладышева уволили из-за несоответствия занимаемой должности. Еще один высокопоставленный полицейский смог сохранить свой пост, но получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Военный психолог рассказал «360», что такое поведение полицейских может быть связано с нравственной патологией — он уверен, что позирующие на фоне трупов сотрудники потеряли моральные принципы.