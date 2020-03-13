    13 марта 2020, 22:18

    Селфи из морга передала в МВД жена полицейского. Так она отомстила ему за измену

    Нина Петлинова

    Фотография, на котором двое полицейских позируют на фоне трупов в столичном морге, попала к правоохранителям не случайно. Снимок руководству главка МВД по Москве передала супруга его автора — начальника уголовного розыска по району Щукино Вячеслава Горнеева.
    Селфи из морга передала в МВД жена полицейского. Так она отомстила ему за измену

    Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, супруга решила отомстить мужу за интрижку с подчиненной — той самой, с которой он фотографировался на фоне мертвецов. Женщина заподозрила Горнеева в измене как раз после того, как нашла это фото у него в телефоне.

    Способ мести она выбрала оригинальный — передала снимок журналистам и руководству ГУ МВД Москвы. На нем полицейские улыбаются в камеру и позируют, в то время как за их спинами на каталках лежат тела нескольких человек.

    Месть удалась. Неверного супруга уволили вместе с помощницей — старшим лейтенантом Татьяной Пурышевой. Кроме них, своих должностей лишились и трое руководителей. Полковников Алексея Кориненко и Ивана Понятойкина, а также майора Сергея Гладышева уволили из-за несоответствия занимаемой должности. Еще один высокопоставленный полицейский смог сохранить свой пост, но получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

    Военный психолог рассказал «360», что такое поведение полицейских может быть связано с нравственной патологией — он уверен, что позирующие на фоне трупов сотрудники потеряли моральные принципы.