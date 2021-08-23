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    23 августа 2021, 12:41

    Селевой поток размыл дороги в Дагестане

    Оксана Лавнюженко

    В Республику Дагестан вновь пришли сильнейшие ливни. Образовавшийся селевой поток существенно повредил дороги. Об этом рассказал ОТР.

    Помимо трасс, стихия разрушила мосты, жилые дома и приусадебные участки. Волны грязи сносили все, что попадалось на пути. Также пострадали пять автомобилей.

    Сильнее всего удар пришелся на село Урма. Несколько построек в этом месте остались без электричества.

    В настоящий момент все экстренные службы республики проводят работы по восстановлению мостов и других сооружений.