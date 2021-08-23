Селевой поток размыл дороги в Дагестане

В Республику Дагестан вновь пришли сильнейшие ливни. Образовавшийся селевой поток существенно повредил дороги. Об этом рассказал ОТР.

Помимо трасс, стихия разрушила мосты, жилые дома и приусадебные участки. Волны грязи сносили все, что попадалось на пути. Также пострадали пять автомобилей.

Сильнее всего удар пришелся на село Урма. Несколько построек в этом месте остались без электричества.

В настоящий момент все экстренные службы республики проводят работы по восстановлению мостов и других сооружений.