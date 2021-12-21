Селедка под шубой в России подорожала на 16%

Ингредиенты для традиционного в России новогоднего салата селедка под шубой подорожали на 16%. Об этом ТАСС сообщили в маркетплейсе «СберМаркет».

По его данным, приготовить пять порций селедки под шубой в среднем россиянам обойдется в 453 рубля. В 2020 году точно такой же салат стоил 389 рублей.

В составе блюда есть куриные яйца, селедка, морковь, свекла, майонез, репчатый лук и картофель.

Среди компонентов блюда сильнее всего подорожала селедка — на 70 рублей в год. В среднем сельдь в масле в магазинах весом 800 граммов стоит около 162 рублей. А 10 яиц обойдутся покупателям в 71 рубль, килограмм картофеля — в 83 рубля, килограмм свеклы — в 35 рублей, упаковка майонеза — 68 рублей.

Также россиянам придется раскошелиться на 500 граммов лука — 15 рублей и 500 граммов морковки — 19 рублей.

Для проверки были использованы данные более чем 120 ретейлеров, сравнены средние цены по России в декабре 2020 года и в декабре 2021 года.