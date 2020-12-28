Селедка под шубой подорожала на 8% по сравнению с прошлым годом

Данные эксперты получили после анализа чеков за период с 15 по 20 декабря. В среднем по стране минимальная цена двух килограммов селедки под шубой, приготовленной дома по классическому рецепту, составила 201 рубль. Это на 8% дороже, чем в прошлом году.

При приготовлении блюда россиянам понадобится около 500 граммов картофеля, который обойдется в 18,9 рубля. 500 граммов моркови будет стоить 8,5 рубля, 500 граммов свеклы — 8,1 рубля, четыре куриных яйца — 46,1 рубля, 100 граммов репчатого лука — 1,9 рубля, 250 граммов майонеза — 49,3 рубля, 500 граммов сельди обойдется в 68,1 рубля.

Самую недорогую селедку под шубой смогут сделать жители Бийска. Салат обойдется им в 122 рубля. Самая высокая цена для новогоднего блюда зафиксирована в Евпатории. Жителям города придется заплатить за ингредиенты около 354 рублей.

В розничных магазинах готовая селедка под шубой в среднем по России стоит 388,5 рубля за килограмм. Дешевле всех салат обойдется жителям Челябинска — 188,3 рубля. Больше других за килограмм блюда заплатят в Санкт-Петербурге — 1857 рубля.