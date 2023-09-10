Общество 10 сентября 2023, 09:06 Сельдевую акулу выбросило на мелководье в Аянской бухте Хабаровского края Выброшенную на мелководье сельдевую акулу спасли в Хабаровского крае

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Крупная сельдевая акула застряла на мелководье в Аянской бухте Хабаровского края. О происшествии рассказал во «ВКонтакте» глава администрации Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивлиев.

«Сегодня в Аянской бухте вот такой улов! Сельдевая акула принадлежит к довольно крупным представителям акул», — отметил он, опубликовав фото хищной рыбы.

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Ивлиев уточнил, что длина сельдевых акул достигает 3,7 метра, а вес — 230 килограммов. Но, как правило, попадаются особи размерами в пределах 1,5-2,5 метра и весом до 135 килограммов, добавил он.

«Столкнули в воду. Уплыла по своим делам», — заключил глава администрации.

Позже он выложил видео, на котором видно, как акула бьет плавниками на мелководье, а очевидцы за кадром поражаются тому, как она оказалась рядом с берегом.

«Какая акула! Просто бомба! В сетке запуталась», — предположила женщина, снимавшая ролик.

В описании к записи Ивлиев сообщил, что сейчас с акулой «все хорошо».