Сельчанина осудили за смертельное ДТП в Пензенской области

В Пензенской области перед судом предстал 21-летний сельчанин, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

По данным информагентства, авария произошла осенью 2019 года. Пьяный парень сел за руль и не справился с управлением. Превысив скорость, он вылетел на встречку и вписался в LADA Priora. В результате столкновения два человека погибли, еще двое получили травмы. Отмечается, что на момент ДТП молодой человек был лишен прав за пьяную езду. Следующие восемь лет он проведет за решеткой.