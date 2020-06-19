Сектоведы назвали схиигумена Сергия «ярким примером младостарчества»

В монастыре сложилось младостарчество — неправильная и опасная практика духовного наставничества. Сейчас оно приобретает в Русской православной церкви (РПЦ) все «более тревожные черты», говорится в сообщении. Поэтому этот вопрос должен стать предметом общецерковного обсуждения.

По мнению экспертов, события последних месяцев говорят о нерешенности проблемы. В ассоциации сектоведов напомнили также о деструктивной деятельности бывшего священника Владимира Головина из города Болгара, которому запретили служить в церкви и в 2019 году извергли из сана.

По мнению РАЦИРС, Головин и Романов «всего лишь единичные яркие примеры проблемы младостарчества, которая, увы, не исчерпывается этими двумя персонажами».

«Во многих епархиях имеются подобные „старцы“, „прозорливцы“, „экзорцисты“, которые, запугивая своих прихожан „грядущим Антихристом“, „электронным концлагерем“ и прочими надуманными страхами, создают собственные „откровения“ о „царе-искупителе“, лжесвятом Славике Чебаркульском, „тайном схиепископе Иосифе Сталине“, „прозорливом старце Распутине“, якобы предательстве православия всем епископатом», — говорится в заявлении.

Взамен авторы таких речей предлагают собственные рецепты спасения. Однако они требуют полного и бескомпромиссного повиновения им.

Часто монашествующие «младостарцы» живут в монастырях и принимают толпы паломников. Эти молодые и пожилые лжестарцы ломают многим жизни, заявили в ассоциации. При этом за многими подобными «новоявленными гуру, маскирующихся под православных пастырей, тянется шлейф всякого рода скандалов или даже преступлений».

Ранее во время проповеди в Среднеуральском монастыре схиигумен Сергий заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию». Он призвал своих прихожан выходить на улицу и проклял всех, кто поддерживает закрытие церквей. После этого Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена. По просьбе Романова в монастыре сейчас введено круглосуточное дежурство с привлечением активистов.