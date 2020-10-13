Сексопатолог объяснил, сколько мужчин и женщин прощают измены

«Статистика, конечно, запутанная. Мало, кто об этом хочет говорить. По моему опыту получается, что до 70% женщин, которые знают об изменах мужа, и до 50% мужчин, которые знают об изменах жены, продолжают свое супружество», — пояснил специалист.

По словам Прокопенко, внебрачный контакт чаще всего портит отношения в семье, однако случается, когда измена напротив укрепляет брак и помогает перейти на новый уровень близости. Эксперт заметил, что прощение измен очень часто встречается в консервативном обществе. У его представителей секс не стоит в приоритете.

Ранее ученые из Юго-Западного Университета Китая провели исследование и узнали, какие мужчины чаще изменяют. Специалисты провели работу с 88 представителями сильного пола и 128 женщинами в возрасте от 18 до 24 лет. Они поучаствовали в опросе на тему отношений и измен. Результаты эксперимента показали, что самыми неверными являются те, у кого низкий тембр голоса.