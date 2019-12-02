Сексологи рассказали о появлении в России новой ориентации
Сорока отметила, что 40% подростков узнают о сексе от своих сверстников, другие 30% — из средств массовой информации. При этом только 13% о половых отношениях рассказывают родители, 10% об этом говорят учителя.
Названы самые ВИЧ-инфицированные группы россиянПодробнее
Как Сорока отметила в комментарии News.ru, в последнее время в России возникло две крайности. Либо подростки начинают сексуальную жизнь слишком рано, либо вообще решают от нее отказаться.
«Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает еще в 14–15 лет, когда у него еще не было близости. Такой человек так и остается девственником. Девиз асексуалов: „Нет секса — нет проблем“», — рассказала эксперт.
Не совсем нормально начинать заниматься сексом слишком рано. Сорока подчеркнула, что организм молодых людей, а также их психика не всегда к этому готовы.
Издание написало, что сегодня молодые россияне начинают свою интимную жизнь в 14-15 лет. Иногда это случается в 11-12 лет. Чаще такой ранний секс происходит в глубинке, нежели в крупных городах. При этом в селах почти всегда можно найти школу, в которой несколько девочек забеременели, не доучившись даже до девятого класса.