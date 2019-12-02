Сексологи рассказали о появлении в России новой ориентации

Большая группа молодых людей от 18 до 30 лет осознанно отказалась от секса. Об этом рассказала председатель Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока. По ее словам, несколько лет назад в России появилась новая сексуальная ориентация — асексуал.

Сорока отметила, что 40% подростков узнают о сексе от своих сверстников, другие 30% — из средств массовой информации. При этом только 13% о половых отношениях рассказывают родители, 10% об этом говорят учителя.

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Как Сорока отметила в комментарии News.ru, в последнее время в России возникло две крайности. Либо подростки начинают сексуальную жизнь слишком рано, либо вообще решают от нее отказаться.

«Часто решение отказаться от интимных отношений подросток принимает еще в 14–15 лет, когда у него еще не было близости. Такой человек так и остается девственником. Девиз асексуалов: „Нет секса — нет проблем“», — рассказала эксперт.

Не совсем нормально начинать заниматься сексом слишком рано. Сорока подчеркнула, что организм молодых людей, а также их психика не всегда к этому готовы.

Издание написало, что сегодня молодые россияне начинают свою интимную жизнь в 14-15 лет. Иногда это случается в 11-12 лет. Чаще такой ранний секс происходит в глубинке, нежели в крупных городах. При этом в селах почти всегда можно найти школу, в которой несколько девочек забеременели, не доучившись даже до девятого класса.