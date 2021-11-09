Сексолог выступил за ограничение фильмов с «сексуальными девиациями»

Сексолог Юлия Варра выразила мнение насчет запрета фильмов с «сексуальными девиациями». Об этом сообщила НСН.

«Мое мнение сексолога, может быть, не будет особо популярно среди коллег, но я считаю, что открытый доступ — это помойка, причем для всех», — заявила Варра.

По ее мнению, дети смотрят все подряд, поэтому родители должны за этим следить. Но они не всегда могут это сделать, поэтому запрет таких фильмов логичен.