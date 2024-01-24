Общество 24 января 2024, 17:12 Сексолог Варра развенчала миф о том, что мужчинам больше нравятся блондинки

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Многие считают, что мужчинам больше нравятся женщины со светлыми волосами. Такая теория является обычным мифом, сообщила сексолог Юлия Варра в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, мужчины предпочитают тех женщин, чья внешность отвечает их эротическим триггерам. Они спонтанно закладываются в детском и подростковом возрасте. Эти триггеры могут сформироваться под влиянием фигуры матери и первой школьной любви, сообщила «Свободная пресса».

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«И если мужчину с малых лет окружали только брюнетки, то и триггеру на блондинок у него просто неоткуда взяться!», — отметила Варра.