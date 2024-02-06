Общество 06 февраля 2024, 12:09 Сексолог Тропина: интим-услугами по телефону обычно пользуются мужчины с комплексами

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Чаще всего интим-услуги по телефону заказывают закомплексованные мужчины с множеством внутренних блоков. Об этом сообщила сексолог Елена Тропина сайту «Страсти».

По словам специалиста, на это также идут мужчины с травмами от предыдущего сексуального опыта, поскольку только такой вид близости для них безопасен. Кроме того, клиентами подобного бизнеса нередко становятся и женатые мужчины, сообщил сайтkp.ru.

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«Не видя человека, снимаются многие барьеры, и он способен „проявить“ все свои самые запретные, даже для себя самого фантазии, не заботясь о стыде и стеснении», — отметила Тропина.