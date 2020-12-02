Сексолог: сон супругов в разных спальнях может ухудшить отношения

По ее словам, это связано с тем, что партнеры неосознанно отдаляются друг от друга. В результате это может спровоцировать проблемы с сексуальным влечением. Эксперт уточнила, что сейчас эта проблема стала возникать чаще обычного, причем даже между молодыми людьми.

«Можно смело предполагать, что подобное отлучение друг от друга спровоцирует людей к нездоровой партнерской коммуникации», — прокомментировала она раздельный сон.

Также Котенева добавила, что решение спать в разных спальнях может быть спровоцировано несоблюдением правил гигиены. По ее словам, изначально партнеры выбирают друг друга по запаху, и на этом формируется сексуальное влечение.

«Конечно, это касается только тех случаев, где соблюдается нормальная гигиена. Потому что часто бывает, что в момент ухаживаний все стараются показать лучшую версию себя, а потом расслабляются и мыться даже забывают», — пояснила психолог.