Сексолог Соловьева предложила ввести ограничения для секс-шопов

Сексолог Надежда Соловьева заявила, что некоторым людям секс-шопы могут навредить и предложила ввести некоторые ограничения. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По ее словам, в целом в секс-шопах нет ничего плохого, так как они помогают получить новый опыт и разнообразить отношения. Но Соловьева считает, что не очень хорошо, когда такие места доступны для несовершеннолетних.

«Вернее, совсем нехорошо для некоторых людей, особенно для тех, кто не прошел все этапы сексуального развития», — считает сексолог.

По ее мнению, нужно ввести какие-то ограничения для посещения секс-шопов.