Общество 22 августа 2023, 15:58 Сексолог Сигел заявила, что чрезмерное пристрастие к социальным сетям снижает либидо

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Чрезмерное пристрастие к социальным сетям снижает способность получать удовольствие от секса. Об этом изданию HuffPost сообщила сексолог Лоуренс Сигел.

Связано это с тем, что у любителей соцсетей остается меньше времени на построение прочных эмоциональных связей. Со временем зависимые от интернета люди теряют ощущение собственного тела, написала Общественная Служба Новостей.

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Либидо снижается и по причине того, что люди сравнивают своих партнеров с нереалистичными и ложными изображениями людей в соцсетях, добавила сексолог.