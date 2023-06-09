Общество 09 июня 2023, 17:48 Сексолог Швацкая заявила, что женщины изменяют из-за отсутствия любви в браке

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Мужчины и женщины решаются на адюльтер по разным причинам. Об этом Lenta.ru рассказала клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая.

По ее словам, мужчин на измену толкает эго. Они хотят уйти от семейных проблем и окунуться в легкую интрижку без обязательств. Женщина же решится на связь на стороне, если несчастлива в браке. Как добавил сайт kp.ru, она ищет в адюльтере любовь и заботу.

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«Для женщины важна именно эмоциональная связь с партнером. Женщина не изменит любимому мужу. Ни алкоголь, ни желание сбросить напряжение не толкнут ее в объятия другого», — объяснила Инесса Швацкая.

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