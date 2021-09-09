Сексолог рассказал, как обезопасить себя от насильников

Сексолог Александра Миллер дала совет девушкам, как не стать жертвой изнасилования. По ее словам, им стоит больше общаться с потенциальными молодыми людьми не в социальных сетях, а в реальной жизни. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Во-первых, [следует] больше общаться в реальности. Во-вторых, не торопиться быстро удовлетворить свои сексуальные потребности. На долгосрочную перспективу это не влияет никак», — сообщила сексолог.

Она подчеркнула, что всплеск изнасилований в Москве во многом связан с локдауном и нестабильной финансовой ситуацией. По ее словам, насильники, чаще всего, являются социально неустроенными людьми. Однако такое поведение могут показывать и довольно успешные люди.

Миллер напомнила девушкам, что не стоит торопиться вступать в сексуальные отношения с малознакомыми мужчинами, особенно если общение до этого происходило лишь в социальных сетях.

Ранее стало известно, что с января по август 2021 года количество изнасилований в Москве увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.