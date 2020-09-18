Сексолог рассказал, как не испортить первое свидание

По его словам, на первой романтической встрече с человеком противоположного пола не стоит обсуждать политику или надевать вызывающий наряд.

«Однажды мне написали, что к девушке на свидание пришел мужчина в красном латексном костюме. Весь такой скрипучий и на шарнирах, он задал весьма непристойный вопрос о любимой позе. Девушка отпросилась в дамскую комнату и убежала от этого человека. Еще случай был, когда пришел мужчина в очень протертых джинсах. Они настолько были протерты, что даже девушка заметила этот факт. Хотя молодой человек был очень симпатичным. Этот факт сильно отразился на восприятии», — приводит слова сексолога Костоева newinform.

Ошибку можно совершить, неудачно подобрав одежду. Например, будет странно, если вы появитесь в кафе в вызывающей одежде или в прохудившихся штанах. Нужно соблюдать элементарный этикет.