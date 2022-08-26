Сексолог Путинцева заявила, что не существует понятия «секс для здоровья»

Психолог-сексолог Каролина Путинцева в беседе с Lenta.ru заявила, что нет такого понятия, как «секс для здоровья». По словам эксперта, эта фраза близка тем, кто подменяет свои истинные потребности желанием хотя бы на какое-то время быть рядом с партнером.

«Если накопилось сексуальное возбуждение, но не происходит разрядки ни в сексе, ни при самоудовлетворении, организм может самостоятельно ее получить: например, оргазм может случиться во сне», — сказала Путинцева.

При этом эксперт добавила, что не существует четких норм, как часто человек должен заниматься сексом, написало utro.ru.

«Существуют асексуалы — люди, которые не испытывают половое влечение и у них потребность в сексе отсутствует, люди со слабой половой конституцией, у кого такая потребность низкая. Также есть те, кто по личным убеждениям во взрослом возрасте даже не начинали вести половую жизнь, либо воздерживаются, соблюдая религиозные правила», — отметила сексолог.

На сексуальное желание могут влиять сразу несколько факторов: состояние здоровья, уровень либидо и религиозные воззрения.