Сексолог Путинцева заявила, что фригидных женщин не бывает | 360°

Общество 19 сентября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber Сексолог Путинцева заявила, что фригидных женщин не бывает

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Психолог-сексолог Каролина Путинцева в беседе с изданием Lenta.ru заявила, что фригидных женщин не бывает в природе. Зачастую такую формулировку употребляют мужчины, чтобы обидеть тех, кто отказал им в интимной близости.

Иногда женщина может не испытывать полового влечения или оргазма с конкретным мужчиной, написало РИА ФАН.

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«В современной сексологии термин „фригидность“ не употребляется, из источников устаревшей литературы можно сделать выводы, что использовали это слово всегда, когда тема касалась „холодности“ женщины, не разбираясь в причинах», — сказала психолог.

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Отсутствие полового влечения в современной медицине объясняют асексуальностью. Это означает то, что когда человек вступает в интимные отношения и создает семью, он не испытывает сексуального интереса к своему партнеру.

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