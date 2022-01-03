Сексолог предупредил о казусах из-за злоупотребления афродизиаками

Продукты и вещества, которые стимулируют половое влечение, или так называемые афродизиаки, следует употреблять с осторожностью. В противном случае результат может быть неожиданным и неприятным, заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Специалист напомнил, что афродизиаки оказывают химическое влияние на организм. Они действительно могут незначительно улучшить психическое состояние человека, несколько усилить сексуальное влечение, уточнил он в беседе с радио Sputnik.

«И частично это воздействие все-таки психологическое. Порой человек, уверовавший в чудодейственное снадобье, может бессознательно ориентироваться на успех, предвкушать его», — отметил Кульгавчук.

Сексолог указал на то, что при чрезмерном употреблении продуктов-афродизиаков человека могут настичь определенные казусы, поэтому тут стоит придерживаться золотой середины.

«При употреблении большого количества непривычной пищи эффект может быть прямо противоположным: расстройство желудочно-кишечного тракта и неспособность к сексуальным победам», — рассказал врач.

Он добавил, что всегда предостерегает своих пациентов от употребления непривычной пищи перед свиданием, чтобы романтический вечер не был испорчен. По мнению эксперта, продукта, который мог бы подойти всем для обогащения сексуальной жизни, нет. Все очень индивидуально.

Кульгавчук пояснил, что для кого-то определенным влиянием будет обладать чашка кофе, кому-то подойдут шоколад, морепродукты или бокал шампанского. Универсального средства нет, добавил он. Поэтому, по его словам, важно прислушиваться к своему организму.