Сексолог объяснил, что побуждает ухажеров преследовать женщин

Сексолог Александра Миллер объяснила, что побуждает ухажеров преследовать женщин. Также она рассказала, как вести себя с токсичными мужчинами, написало РИА ФАН.

Недавно жительница Московской области пожаловалась на преследования настойчивого бывшего парня. Он угрожает в социальных сетях, разрисовывает двери своей пассии баллончиком и портит ее имущество. По словам Миллер, мужчина не всегда может адекватно справиться с переживаниями после расставания.

«Есть две причины вернуть женщину: во-первых, искренняя заинтересованность, любовь, желание изменить отношения, возможно измениться самому. А во-вторых, способ самоутверждения», — заметила сексолог.

Она уточнила, что после спонтанного развода у экс-супругов как правило остаются чувства. Отношения можно и нужно вернуть, но важно переждать некоторое время. Если же общение навязчивое, и человек токсичный, необходимо сменить номер телефона и обрубить любые контакты. Иногда стоит даже переехать.