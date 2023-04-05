Общество 05 апреля 2023, 05:10 Сексолог назвал признаки зависимости от порно Сексолог Максимова: ежедневный просмотр порно говорит о психическом расстройстве Freepik.com

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Ежедневный просмотр контента для взрослых более 20 минут говорит о расстройстве сексуального поведения и указывает на зависимость от порно. Об этом«Газете.ru» рассказала член Ассоциации сексологов, сексолог и эксперт онлайн-школы «Психодемия» Алина Максимова.

Зависимость от порно-фильмов относится к компульствным расстройствам сексуального поведения. При этом возникает непреодолимое желание смотреть контент для взрослых, заменяя им реальные отношения. Тревожным признаком является ежедневный просмотр порно более 20 минут, отметила сексолог.

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«Просмотр порнографии можно считать нормой, когда этот процесс не влияет на социальную жизнь человека и на его отношениями с партнером. Если просмотр не длится более 15-20 минут в день, и отказ от порно не вызывает сильного беспокойства», — рассказала Максимова.

Другим признаком формирующейся зависимости специалист назвала чувство вины при просмотре порно, а также проблемы с оргазмом и эрекцией. Пациенты с КРСП предпочитают клиповый вариант просмотра — разные сюжеты, а не один фильм.