Сексолог назвал причины имитации оргазма женщинами

По словам специалиста, большинство женщин хоть раз, но имитировали оргазм. Морс связывает это с проблемами психологического характера. Первой причиной имитации является желание женщины порадовать мужчину, показав таким образом ему, что он «лучший» в сексе.

Вторая причина — отсутствие оргазма в принципе. То есть женщина никогда не испытывала его, а потому и не ждет его вовсе. Третий фактор, считает сексолог, связан с преждевременным прекращением полового акта, когда у мужчины уже закончились силы до того, как женщина достигла кульминации.

В качестве последней причины врач назвала притворство из чувства необходимости, когда несмотря на старания мужчины, женщина оргазма так и не достигает. Поэтому она его имитирует, чтобы у пары не возникла неловкость в постели.

При этом Морс указала на то, что, притворяясь, женщины вводят в заблуждение не только своих партнеров, но и самих себя. Она призвала мужчин и женщин делиться ощущениями, так как слушать и слышать друг друга очень важно для достижения желаемого эффекта.