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    14 июля 2020, 11:51

    Сексолог назвал причины имитации оргазма женщинами

    Анастасия Кременчугская

    Эмили Морс, сексолог, рассказала о четырех причинах, по которым женщины имитируют оргазм. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежное издание.

    По словам специалиста, большинство женщин хоть раз, но имитировали оргазм. Морс связывает это с проблемами психологического характера. Первой причиной имитации является желание женщины порадовать мужчину, показав таким образом ему, что он «лучший» в сексе.

    Вторая причина — отсутствие оргазма в принципе. То есть женщина никогда не испытывала его, а потому и не ждет его вовсе. Третий фактор, считает сексолог, связан с преждевременным прекращением полового акта, когда у мужчины уже закончились силы до того, как женщина достигла кульминации.

    В качестве последней причины врач назвала притворство из чувства необходимости, когда несмотря на старания мужчины, женщина оргазма так и не достигает. Поэтому она его имитирует, чтобы у пары не возникла неловкость в постели.

    При этом Морс указала на то, что, притворяясь, женщины вводят в заблуждение не только своих партнеров, но и самих себя. Она призвала мужчин и женщин делиться ощущениями, так как слушать и слышать друг друга очень важно для достижения желаемого эффекта.