Сексолог назвал основные минусы служебных романов

Основной минус служебных романов — это вынужденное увольнение в случае расставания. Также любовные отношения на работе плохо влияют на эффективность труда. Об этом в беседе с РИА ФАН заявила сексолог Александра Миллер.

«Служебные романы имеют больше минусов, чем плюсов, так как в случае расставания многие неизбежно сталкиваются с тем, что нужно искать другое место. К тому же как ссоры, так и страсть на рабочем месте, отражаются на рабочем процессе — страдает качество», — приводит агентство слова собеседницы.

Миллер предостерегла, что служебный роман может привести к перекладыванию ответственности, а в случае ссоры — к несправедливым обвинениям по работе. Сексолог отметила, что для многих работа — это единственное место, где есть возможность познакомиться и завести отношения, однако всегда стоит помнить о последствиях.

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