07 сентября 2023, 13:19
Сексолог Миллер: женщины вряд ли выйдут замуж за мужчин-нарциссов
Большинство женщин не привлекают мужчины с нарциссическим расстройством, они вряд ли выйдут за них замуж. Об этом сообщила сексолог Александра Миллер в беседе с News.ru.
По словам эксперта, такие мужчины чрезмерно ухаживают за собой, ходят в солярии и высчитывают калории. Зачастую россиянки считают их неготовыми к совместной жизни.
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Психолог также отметила, что мужчины-нарциссы любят, чтобы за ними ухаживали, и не вызывают особого интереса у женщин.
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психология
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