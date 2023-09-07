Общество 07 сентября 2023, 13:19 Сексолог Миллер: женщины вряд ли выйдут замуж за мужчин-нарциссов

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Большинство женщин не привлекают мужчины с нарциссическим расстройством, они вряд ли выйдут за них замуж. Об этом сообщила сексолог Александра Миллер в беседе с News.ru.

По словам эксперта, такие мужчины чрезмерно ухаживают за собой, ходят в солярии и высчитывают калории. Зачастую россиянки считают их неготовыми к совместной жизни.

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Психолог также отметила, что мужчины-нарциссы любят, чтобы за ними ухаживали, и не вызывают особого интереса у женщин.