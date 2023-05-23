Общество 23 мая 2023, 15:23 Сексолог Миллер заявила, что отсутствие интимной жизни делает женщину раздражительной

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Телеведущая Ольга Бузова призналась на одном из шоу, что уже больше двух лет живет без секса. Ее заявление прокомментировала сексолог Александра Миллер, сообщил Life.

Она призвала женщин не отказываться от интимной жизни. Потому что такой целибат негативно сказывается на психологическом состоянии, в частности, провоцирует заниженную самооценку.

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«Секс для женщин играет немаловажную роль. Нехватка секса приводит к раздражительности, перееданию либо тяге к сладкому и мучному, нарушению сна. А из психологических факторов — к снижению настроения и самооценки», — сказала сексолог.

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