Общество 06 сентября 2023, 17:22 Сексолог Миллер рассказала, что мужчины оценивают в женщинах не фигуру, а способность родить здоровых детей

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Мужчины смотрят на женскую фигуру не с точки зрения ее идеальности, они оценивают, сможет ли она выносить и родить здоровых детей. Об этом изданию NEWS.ru сообщила сексолог Александра Миллер.

Мужчин, в первую очередь, привлекают в женщинах широкие бедра и полная грудь. Именно такое телосложение, на их взгляд, способствует деторождению.

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«А девочка с узким тазом, которая еле дышит и постоянно на диете — возникают вопросы…способна ли она на это», — добавила сексолог.

Чрезмерная худоба точно также не красит женщин, как и лишний вес, заключила эксперт.