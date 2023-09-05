Общество 05 сентября 2023, 13:15 Сексолог Миллер рассказал, что женщин привлекают спортивные мужчины без живота

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Женщина подсознательно выбирает подтянутого мужчину спортивного телосложения, потому что у него лучше работает репродуктивная система. Об этом News.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

По ее словам, у мужчин с огромным животом вырабатывается меньше тестостерона. И так как в человеке на уровне инстинктов заложена мысль о размножении, женщины подсознательно выбирают тех, от кого они смогут родить здорового ребенка.

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