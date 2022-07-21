Сексолог Лучкина объяснила, чем чревато длительное воздержание

Врач-сексолог, психолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина заявила, что длительное воздержание может стать причиной набора веса и снижения либидо. Об этом она сообщила изданию Lenta.ru.

Как отметила специалист, это связано с особенностями выработки гормонов: эндорфина, дофамина, серотонина, окситоцина, эстрогена, написало ИА Nation News.

Лучкина добавила, что все эти гормоны влияют на эмоциональное состояние человека, дают ему ощущения удовлетворенности жизнью, снижают стресс и тревожность.

Однако по словам клинического психолога, акушер-гинеколога, семейного психотерапевта Эстер Вавилонской, не всегда отсутствие секса — это повод бить тревогу.

«С одной стороны, доказано, что при длительном воздержании действительно происходят изменения на физиологическом уровне и наносится вред практически всем системам организма. Но с другой — важно учитывать ментальные установки. Если человек осознанно не вступает в половые отношения и может самостоятельно себя удовлетворить — это нормально. В таком случае нерастраченная сексуальная энергия направляется в другое русло — в творчество», — подчеркнула специалист.