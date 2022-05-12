Сексолог Кульгавчук заявил, что мужчин привлекают сильные женщины

Сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что мужчины часто выбирают сильных женщин, так как росли в неполных семьях. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта kp.ru, он считает, что такие мужчины привыкли слушать маму или бабушку, поэтому во взрослом возрасте ищут партнершу, которая сможет их заменить. В итоге их привлекают активные и властные женщины.

«В результате появляется новый класс послушных и пассивных мужчин, ищущих в отношениях заботливую, ответственную активную мать», — уверен Кульгавчук.