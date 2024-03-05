Общество 05 марта 2024, 15:36 Сексолог Юлия Варра назвала весну отличным временем для новых романов

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Весна является отличным временем для новых знакомств и романов. Как рассказала ИА НСН сексолог Юлия Варра, сексуальность у мужчин в это время года просыпается даже сильнее, чем у женщин.

«С точки зрения гормонов, весной все просыпается. И дофамин срабатывает, и окситоцин, и начинает бить тестостерон. В результате мужчины начинают по-другому смотреть на женщин», — отметила специалист.

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Во многом на проснувшееся желание у мужчин влияет потепление. Женщины начинают снимать бесформенные пуховики, демонстрируя фигуру. Они становятся красивее и элегантнее для мужского пола, отметила Варра.