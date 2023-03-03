Общество 03 марта 2023, 13:03 Сексолог Генварская посоветовала делать комплименты женщинам минимум два раза в день

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Врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская в разговоре с изданием РИАМО порекомендовала мужчинам делать комплименты своим женщинам как минимум два раза в день.

Благодаря комплиментам женщина будет чувствовать себя нужной, значимой и уверенной.

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«Если вы уже в отношениях, то в среднем — два раза в день, и желательно, чтобы комплимент был от души. То есть вы делитесь чем-то приятным, и, делая комплимент, вы хотите, чтобы это приятное с вами разделила ваша спутница», — процитировала «Политика сегодня» специалиста.

Комплименты можно говорить не только лично, но и писать их в мессенджерах, оставлять на записках. Женщина будет чувствовать, что ее любят и ценят, резюмировала Генварская.