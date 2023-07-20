Общество 20 июля 2023, 16:23 Сексолог Дзюба заявила, что запрет абортов вызовет волну подвальных операций

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Если в России запретят аборты в платных клиниках, это не решит дефографическую проблему, а заставить женщин идти на кустарные операции в антисанитарных условиях. Таким мнением с «Тульской службой новостей» поделилась сексолог Дарья Дзюба.

Она подчеркнула, что очень важно не нарушать права женщин. Многие из которых хотят сначала чего-то добиться или хотя бы достичь необходимого уровня психологической зрелости, прежде чем решаться на рождение ребенка.

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