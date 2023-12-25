Общество 25 декабря 2023, 16:02 Сексолог Булах заявил, что мужчины с помощью измены разрушают сомнения в собственной привлекательности

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Мужчин на измену толкают разные причины, как физические, так и психологические. Об этом Lenta.ru рассказал врач-сексолог Андрей Булах.

Он объяснил, что некоторые представители сильного пола идут «налево», если с привычной партнершей произошла осечка, и им нужно удостовериться в своем здоровье и привлекательности. Другие с помощью адюльтера проверяют собственные чувства.

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«Изменить могут, чтобы развеять сомнения в собственной привлекательности или подтвердить мужские способности, особенно если начались „сбои“», — отметил сексолог.

Как добавила «Свободная пресса», порой мужчина решается на измену в ответ на провокации со стороны женщины.

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