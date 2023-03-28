Общество 28 марта 2023, 11:46 Сексолог Александра Миллер назвала запретные темы для первого свидания

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Первое свидание может превратиться в собеседование, если затрагивать две запретные темы: заработок и бывших пассий. Об этом News.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

Она отметила, что подобные темы не стоит поднимать ни женщинам, ни мужчинам. Также лучше не касаться на первом свидании интимных вопросов. Сексолог сказала, что такие темы делают разговор слишком фривольным. Если есть желание завязать серьезные отношения, лучше избегать обсуждения секса.

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«Рассказывайте о себе, о хобби, не грузите работой, не наставляйте на путь истинный. Придерживайтесь легкости в общении. Можно, но аккуратно, расспросить о семье», — посоветовала Александра Миллер.

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